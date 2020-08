Coronavirus, 8 ragazzi tra i 17 e i 19 anni positivi: erano rientrati il 7 agosto dalle vacanze a Malta (Di domenica 9 agosto 2020) Nuovi positivi al Coronavirus tra i giovanissimi di rientro dalle vacanze. E se abbiamo riportato solo ieri la notizia degli appena maggiorenni rientrati dalla Croazia nel nord Italia, quest’oggi giunge la notizia di diversi giovanissimi positivi di rientro da Malta. LEGGI ANCHE => 18enne positiva al ritorno dalle vacanze in Croazia: “Nessuno indossava la mascherina. … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Corriere : Nuovi focolai sono stati provocati dal ritorno di gruppi di ragazzi dalle vacanze all’estero, Grecia, Albania e anc… - fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, positivi 8 ragazzi rientrati a Roma dopo vacanza a Malta #coronavirus - tusciaweb : “8 ragazzi su 10 di ritorno da Malta positivi, familiari e contatti stretti isolati” Roma - Coronavirus, unità di… - regynadeserto : RT @AntonioGrzt: 'Prendersela con i ragazzi sarebbe però alquanto puerile (...) I giovani fanno tutto quello che è socialmente ammesso, più… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ragazzi

Arezzo, 9 agosto 2020 - Coronavirus, risalgono i contagi e, comprensibilmente, torna anche un po’ di paura. Quanto è concreto il rischio di una seconda ondata? Dobbiamo davvero preoccuparci? Domande c ...Avviato dall’Asl il tracciamento dei contatti per gli otto giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni, e per il viaggiatore tornato dalla Spagna La Asl Roma 3 ha comunicato la positività di 8 ragazzi tra i 1 ...