Coronavirus: 5 deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus partita iva da 600 euro (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus: 5 deputati hanno chiesto il bonus partita iva da 600 euro Cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus partita iva da 600 euro, poi elevato a 1000, messo a disposizione del governo per sostenere il reddito di autonomi e partite iva durante l’emergenza Coronavirus. A darne notizia è la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, una struttura creata dal presidente Pasquale Tridico con l’obiettivo di scovare e scoraggiare truffe ai danni del sistema previdenziale. La vicenda, riportata dal quotidiano La Repubblica, secondo cui tra i richiedenti del bonus ... Leggi su tpi

