Coronavirus: 463 nuovi positivi, due morti, 151 guariti (Di domenica 9 agosto 2020) Scende il numero delle vittime, ma aumenta quello dei nuovi casi positivi: se ieri se ne erano registrati 347 in più, oggi, con meno tamponi effettuati, se ne registrano +463. Cala invece il numero delle vittime, due oggi, mentre i guariti delle ultime 24 ore sono stati 151. Il bilancio totale delle vittime sale a 35.205, mentre quello dei guariti è di 202.098. Ci sono 763 persone ricoverate, di cui 45 (due in più rispetto a ieri) in terapia intensiva. Inoltre ricordiamo che ci sono 12.455 persone in isolamento domiciliare. Oggi, rispetto a ieri, sono stati effettuati numerosi tamponi in meno, 37.637 contro i 53.298 del giorno prima. Il totale dei tamponi è ora di 7.249.884 che sono serviti per monitorare 4.296.730 casi. In aumento gli attualmente positivi che ieri erano ... Leggi su blogo

