Corona virus: Italia, 13263 positivi a test (+310 in un giorno) con 35205 decessi (2) e 202098 guariti (151). Totale di 250566 casi (463) Dati della protezione civile (Di domenica 9 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13263 positivi a test (+310 in un giorno) con 35205 decessi (2) e 202098 guariti (151). Totale di 250566 casi (463) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

PALERMO, 9 agosto – Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il ...PADOVA Diciassette nuovi contagi e altri cento padovani in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore. Torna l’allarme anche nella casa di cura Beggiato a Conselve, dove sono stati individuati quattro ...