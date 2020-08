Contagiati otto ragazzi rientrati a Roma dopo una vacanza a Malta (Di domenica 9 agosto 2020) Purtroppo è l'ennesimo caso di persone, soprattutto ragazzi, che tornano positivi al virus dopo le vacanze all'estero fatte spesso senza rispettare le norme sul distanziamento sociale e senza ... Leggi su globalist

Sono 1017 gli attuali positivi al Coronavirus nel Lazio. Di questi 189 si trovano ricovrai in ospedale (non in terapia intensiva) e 820 sono in isolamento domiciliare. Otto le persone in gravi condizi ...Calano i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all'aumento di ieri, che fanno salir ...