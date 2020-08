"Comunque in bocca al lupo". Pirlo alla Juventus? I due (pessimi) precedenti: la mezza gufata di Paola Ferrari (Di domenica 9 agosto 2020) È il tema sportivo del giorno, del mese, della settimana. Si parla della cacciata di Maurizio Sarri dalla Juventus dopo il flop in Champions League con il Lione. O meglio, si parla della successione, la scelta di Andrea Pirlo, lanciato subito ad altissimi livelli. Una sorta di esordiente su una delle panchine più ambite al mondo, dove arriva solo dieci giorni dopo la nomina a mister della Under 23 bianconera. Decisione di Andrea Agnelli che punta tutto sull'ex regista. Una decisione che viene commentata su Twitter da Paola Ferrari, la signora del calcio in Rai, che si produce in una mezza "gufata" (non ce ne voglia). Il punto è che la Ferrari ricorda un paio di precedenti simili a quello di Pirlo. ... Leggi su liberoquotidiano

Affitti, a Magenta soldi già finiti. In 191 a bocca asciutta

di Graziano Masperi Troppe richieste di sostegno agli affitti, esauriti i fondi regionali e metà delle domande resta senza risposta. Gli effetti collaterali dell’emergenza coronavirus e del lockdown h ...

