Commercio: Campidoglio, da Giunta ok istituzione tavolo di confronto con categorie produttive (Di domenica 9 agosto 2020) . Raggi: “Priorità rilancio attività produttive. Soluzioni condivise per ripartire insieme”. Via libera della Giunta capitolina alla memoria che promuove l’istituzione di un tavolo di confronto in tema di Commercio in sede fissa, partecipato dai rappresentanti delle realtà economiche cittadine. Lo scopo è quello di favorire la ripartenza delle attività produttive, colpite dalle restrizioni imposte dalla crisi Covid-19, coinvolgendole in un dialogo aperto su esigenze, osservazioni e proposte. “Il rilancio del nostro tessuto produttivo è una priorità. In questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria ho incontrato le categorie per lavorare a soluzioni condivise e superare ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Commercio, Campidoglio: da Giunta ok istituzione tavolo di confronto con categorie produttive Via libera della Giun… - GianniGolini : 100º Anni ? 6Storia dello Sport Italiano ? Davide Bordoni Assessore Attività Produttive Commercio Turismo Litorale… - GianniGolini : 100º Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Davide Bordoni Assessore Attività Produttive Commercio Turismo Litorale… - CarloCvincen : @PasquarielloGen @lilloterra @AlessandroBido @beppe_grillo Quello che sta uccidendo il commercio di Roma non è tant… - LavoroLazio_com : Commercio, Campidoglio: da Giunta ok delibera per riconvertire licenze urtisti in abilitazione taxi Nel quadro d... -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio Campidoglio Commercio: Campidoglio, da Giunta ok istituzione tavolo di confronto con categorie produttive RomaDailyNews Campidoglio, ok tavolo di confronto con categorie produttive

Roma, 9 ago. (askanews) - Via libera della Giunta capitolina alla memoria che promuove l'istituzione di un tavolo di confronto in tema di commercio in sede fissa, partecipato dai rappresentanti delle ...

Il Comune di Roma assume oltre 1500 dipendenti: come funziona e come partecipare

Il Comune di Roma torna ad assumere. L’Amministrazione capitolina ha infatti pubblicato i bandi per l’assunzione di oltre 1.500 nuovi dipendenti, tra i quali 42 nuovi dirigenti e oltre 100 persone con ...

Roma, 9 ago. (askanews) - Via libera della Giunta capitolina alla memoria che promuove l'istituzione di un tavolo di confronto in tema di commercio in sede fissa, partecipato dai rappresentanti delle ...Il Comune di Roma torna ad assumere. L’Amministrazione capitolina ha infatti pubblicato i bandi per l’assunzione di oltre 1.500 nuovi dipendenti, tra i quali 42 nuovi dirigenti e oltre 100 persone con ...