Colonia di pinguini scoperta in Antartide grazie a nuovi satelliti (Di domenica 9 agosto 2020) Nuove immagini satellitari hanno rivelato l’esistenza di una nuova Colonia di pinguini. Siamo in Antartide, e pare che di base qua già ci sia il 20% in più di colonie di pinguini imperatori di quanto si pensasse in precedenza. In totale la popolazione complessiva del continente supera il mezzo milione. Colonia di pinguini: gli scienziati e le loro teorie Gli scienziati del Antar britannico Survey (BAS) hanno usato la mappatura satellitare tecnologia per esplorare i pinguini nella zona. grazie a questa nuova tecnologia i ricercatori hanno scoperto una nuova Colonia di pinguini. In totale ce ne sono undici in più, tre delle quali avevano già attirato l’attenzione degli scienziati ... Leggi su kontrokultura

Colonia pinguini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Colonia pinguini