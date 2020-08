Cinque parlamentari hanno chiesto all’Inps il bonus corona virus da seicento euro Notizia riportata da Repubblica (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo Repubblica che ha riportato la Notizia, il servizio anticorruzione e antifrode dell’Inps ha intercettato alcune istanze non ritenute del tutto motivate. A parte quella di un presentatore tv, le Cinque istanze di deputati che, riporta il quotidiano, hanno chiesto il bonus da 600 euro all’Inps. Quello cioè previsto per le partite Iva alle prese con la crisi da corona virus. Solo che i Cinque parlamentari prendono, come i loro colleghi, dodicimila euro abbondanti (lordi) al mese. E li hanno presi anche nei mesi del lockdown. Nomi non diffusi ma pressing social nei confronti del presidente della Camera perché la popolazione ne venga a ... Leggi su noinotizie

