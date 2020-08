«Cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro per il coronavirus» (Di domenica 9 agosto 2020) In premessa, occorre dire che non c’è nessun reato e non si configura nessuna irregolarità. Tuttavia, ha fatto piuttosto scalpore la notizia, fornita dalla Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps (una sezione dell’ente previdenziale voluta da Pasquale Tridico), di Cinque deputati eletti a Montecitorio che, nei mesi del lockdown, hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro (poi diventato di 1000 euro) messo a disposizione dal governo per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva. LEGGI ANCHE > Nunzia Catalfo: «Pronti a istituire un reddito d’emergenza» deputati e bonus covid, cosa è successo: la segnalazione ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : L'#Inps ha segnalato che cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro che era stato messo a dispos… - Janova89 : RT @fedemello: Scrive Repubblica che durante l'emergenza Covid cinque deputati hanno chiesto e ottenuto i bonus di 600 e 1000 euro per le p… - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Ora esigo sapere i nomi I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Nonostante l’indennità da deputati (12… - Piero_Strada : RT @LDistratta: Cinque deputati hanno chiesto e ottenuto i bonus di 600 e 1000 euro per le partite Iva. Vogliamo nomi, cognomi e le loro d… - JosSilvio14 : RT @Miti_Vigliero: Ora esigo sapere i nomi I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Nonostante l’indennità da deputati (12… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque deputati I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Rep "Pd e M5S incapaci e in malafede"

Non accenna a diminuire il polverone relativo ai conti del Comune di Montefalco, ormai diventato polemica politica. I parlamentari della Lega firmano una dura presa di posizione nei confronti del Part ...

"In vendita la casa di Nicola Badaloni La acquisti il Comune"

L’illustre dottor Nicola Badaloni, medico condotto, deputato e senatore, sembra oggi ricordato più dagli intellettuali storici polesani che dai suoi concittadini. E’ di questo giorni la notizia che l’ ...

Non accenna a diminuire il polverone relativo ai conti del Comune di Montefalco, ormai diventato polemica politica. I parlamentari della Lega firmano una dura presa di posizione nei confronti del Part ...L’illustre dottor Nicola Badaloni, medico condotto, deputato e senatore, sembra oggi ricordato più dagli intellettuali storici polesani che dai suoi concittadini. E’ di questo giorni la notizia che l’ ...