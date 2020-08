Cinque deputati chiedono il bonus partita Iva. Tre della Lega, un 5 Stelle e un renziano (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque deputati chiedono il bonus partita Iva, Luigi Di Maio su Facebook: “Vergognoso, indecente. Abbiano il coraggio di uscire allo scoperto”. Pizzicati i Cinque deputati che hanno richiesto il bonus partita Iva scatenando le polemiche che arrivano soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Montecitorio, Cinque deputati chiedono il bonus partita Iva Il caso è quello dei Cinque deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da seicento euro per lavoratori autonomi e Partite Iva. A segnalare le Cinque richieste in questione è stata la ... Leggi su newsmondo

"Cinque parlamentari, cinque poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par ...Cinque DEPUTATI, in piena emergenza Covid, avrebbero chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili, poi elevato a 1.000, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonom ...