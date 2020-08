Cinque deputati “bisognosi” hanno ottenuto il bonus Inps da 600 euro (Di domenica 9 agosto 2020) L’accaduto è stato segnalato da La Repubblica che li ha definiti i Cinque ‘furbetti di Montecitorio’ hanno stipendi mensili di diverse migliaia di euro, i rimborsi per i soggiorni a Roma e per i trasporti, eppure Cinque deputati hanno fatto domanda all’Inps per avere l’assegno da 600 euro, elevato poi a mille, stanziato dal governo … L'articolo Cinque deputati “bisognosi” hanno ottenuto il bonus Inps da 600 euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Che22peace71 : RT @PoliticaPerJedi: Cinque deputati hanno chiesto e ottenuto l'erogazione del bonus Covid per le partite IVA, a poche settimane dal refere… - Cristin82074935 : RT @Miti_Vigliero: Ora esigo sapere i nomi I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Nonostante l’indennità da deputati (12… - albertovalle19 : @fattoquotidiano Se ai cinque deputati, poco Onorevoli, lo stipendiuccio di soli 12.000 euro non bastava, provate a… - CavaliereNero_ : RT @fedemello: Scrive Repubblica che durante l'emergenza Covid cinque deputati hanno chiesto e ottenuto i bonus di 600 e 1000 euro per le p… - demian_yexil : RT @luisaloffredo28: Lo stipendio da 12mila euro a loro non basta: cinque deputati incassano il bonus da 600 euro per partite Iva durante l… -