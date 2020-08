Cinque deputati avrebbero incassato il bonus per le partite Iva (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque deputati avrebbero chiesto e ottenuto il bonus per le partita Iva, una delle misure varate dal governo per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. La notizia, diffusa da Repubblica, è stata segnalata dall'Inps, che eroga il contributo. E subito si scatena la polemica, con tanto di richiesta ai deputati di venire allo scoperto (i dati personali, compreso nome e cognome, sono protetti dalle norme sulla privacy), restituire il maltolto e dimettersi. Netta la presa di posizione del presidente della Camera, Roberto Fico: "È una vergogna che Cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite Iva. Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. È una questione di ... Leggi su agi

