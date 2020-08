Cinema: 'Notte Bianca' di Petralia Sottana, premiato il regista Aurelio Grimaldi (2) (Di domenica 9 agosto 2020) (Adnkronos) - premiato anche l'attore siciliano Alessio Vassallo, che è stato protagonista del film per la televisione, tratto da un romanzo storico di Andrea Camilleri, 'La concessione del telefono', in cui interpretava il ruolo di Pippo Genuardi. Ma è nella serie de 'Il giovane Montalbano' che ha conosciuto il grande successo. "Ho avuto la fortuna di mettere in voce la scrittura di uno dei più grandi maestri del 900, Andrea Camilleri - dice - Ricordo una volta per le riprese del giovane Montalbano ci disse: “ora mi fate vedere una bella scena”. E si sedette nella poltrona del commissariato e abbiamo iniziato a recitare davanti all'autore. Alla fine disse: “Bene così” e se ne andò. Per me è molto strano sentire parlare di Camilleri al passato. Oggi siamo invasi da tanto parlare in tv mentre Camilleri ... Leggi su iltempo

Palermo, 9 ago. (Adnkronos) - “Ho avuto il privilegio di essere stato il primo a fare un film su Piersanti Mattarella, 40 anni dopo la sua uccisione. Mi sembrava impossibile che nessuno ci avesse pens ...

