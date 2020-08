Cicogna bis in arrivo per Tania Cagnotto: il dolce annuncio social (Di domenica 9 agosto 2020) Sfuma il sogno di Tania Cagnotto di partecipare ancora una volta (per l’ultima) alle olimpiadi. La campionessa olimpica ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle competizioni per un dolcissimo motivo; Tania Cagnotto è incinta per la seconda volta. Tania Cagnotto mamma bis “Eccoci qui.. vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile…Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia“, inizia così il post con il quale Tania Cagnotto da l’addio definitivo alle Olimpiadi, annunciando ... Leggi su thesocialpost

Per Mantova, lista rosso-verde a sostegno del bis di Palazzi

La lista, che appoggerà il sindaco uscente Mattia Palazzi, vedrà 17 donne e 15 uomini. Tra i nomi, spiccano l’assessore uscente Paola Nobis e i due rappresentanti di Sinistra Italiana in consiglio neg ...

