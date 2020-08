"Chiudere tutto ha salvato il Paese", ribadisce Speranza (Di domenica 9 agosto 2020) "Penso che Chiudere tutto sia stata una scelta giustissima, che ha salvato il Paese dall'onda più alta e risparmiato tante vite. La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di sieroprevalenza lo dimostrano". Lo dice al 'Corriere della sera' il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sulle zone rosse, afferma ancora, "Sono assolutamente sereno, su Alzano e Nembro la spiegazione è semplice e lineare. Tra il 3 marzo e il Dpcm del 10 che chiude tutta l'Italia non c'è nessun buco. Il 4 marzo ricevo il verbale del Cts, che mi arriva sempre il giorno dopo. Il 5 avviso Conte e chiediamo un approfondimento a Brusaferro. Il 6 il premier vede il Cts e lì matura il cambio di linea, perché il ... Leggi su agi

