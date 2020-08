Chi sono i parlamentari che hanno chiesto il bonus Inps. Lo rivela la dem Morani. Salvini: espulsione immediata (Di domenica 9 agosto 2020) Alessia Morano, sottosegretaria al Mise e esponente dem, ha scritto su Twitter a quali partiti appartengono i cinque parlamentari furbetti che hanno usufruito del bonus per le partite Iva da 600 euro. “I parlamentari che hanno chiesto l’indennità da 600euro sarebbero 3 leghisti, uno di Italia Viva e uno del M5S. Cosa aspettano a dimettersi? L’istituzione in cui siedono merita rispetto: è il tempio della democrazia. Se ne vadano immediatamente!”. Matteo Salvini taglia corto: “Chiunque siano, espulsione immediata”. E’ caccia ai nomi A Montecitorio si è ufficialmente aperta la caccia ai 5 ‘furbetti’ del bonus. Unanime lo ... Leggi su secoloditalia

AnnalisaChirico : 1/3 dei nuovi contagi sono migranti sbarcati illegalmente in ITA. I centri di accoglienza sono i nuovi focolai in S… - VittorioSgarbi : Le parole delle Lorenzin sono vergognose. Strappare un figlio alla propria madre naturale è un atto di inaccettabil… - pisto_gol : Per rispetto nei confronti di chi mi segue, non posso non dire che la prima responsabile dei 24 anni senza coppe eu… - yunheristar : se sapete chi sono e mi volete bene, interagite con questo tweet ?? - jimihendrix1980 : RT @SecolodItalia1: Chi sono i parlamentari che hanno chiesto il bonus Inps. Lo rivela la dem Morani. Salvini: espulsione immediata https:/… -