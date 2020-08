Chi sono i 5 deputati che hanno chiesto bonus 600 euro Covid all’INPS: cosa dice la legge sulla privacy (Di domenica 9 agosto 2020) sono tantissimi gli italiani indignati che vorrebbero sapere chi sono i 5 deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro all’INPS in seguito al Covid-19. La notizia è praticamente vera al 100%, sia per la fonte autorevole, vale a dire Repubblica, sia perché i principali esponenti politici del Paese hanno confermato l’indiscrezione di oggi 9 agosto. Da Salvini a Zingaretti, a Di Maio e Fico. Nessuno, infatti, ha smentito l’accaduto, aprendo in questo modo un altro versante importante e delicato sulla vicenda, dopo le precisazioni sul tema bonus che vi abbiamo riportato a suo tempo. La legge sulla privacy e chi ... Leggi su bufale

AnnalisaChirico : 1/3 dei nuovi contagi sono migranti sbarcati illegalmente in ITA. I centri di accoglienza sono i nuovi focolai in S… - VittorioSgarbi : Le parole delle Lorenzin sono vergognose. Strappare un figlio alla propria madre naturale è un atto di inaccettabil… - pisto_gol : Per rispetto nei confronti di chi mi segue, non posso non dire che la prima responsabile dei 24 anni senza coppe eu… - mariasole813 : RT @giusvo: #Bonus partita Iva, ecco chi sono i furbetti: tre deputati della #Lega, uno del #M5S e l'ultimo di #ItaliaViva #Salvini attacc… - Alien1it : Chi sono i 5 ONOREVOLI SENZA VERGOGNA che infettano il PARLAMENTO? Chiunque tra loro ONOREVOLI in PARLAMENTO lo può… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Bonus partita Iva, ecco chi sono i furbetti: tre deputati della Lega, uno del Movimento e l'ultimo di Italia Viva La Repubblica Fondi Masterplan per il Fucino, il centrodestra attacca: colpa del governo nazionale Pd-M5S

Avezzano. “Non sarà tolto un solo centesimo al progetto che riguarda le infrastrutture e lo sviluppo del Fucino. Chi ha detto il contrario, lanciando un allarme inutile e irresponsabile, non conosce c ...

Imola, la denuncia di Fatiha: "Mi hanno negato la casa perché sono straniera"

"Siete stranieri, quindi niente casa in affitto". Ha dell’incredibile la storia raccontata da Fatiha Sakhri, giovane infermiera campana, cittadina italiana di origini magrebine. Una vicenda da lei ste ...

