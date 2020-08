Chi è Franca Valeri: ritratto dell’attrice, vita privata e bigrafia (Di domenica 9 agosto 2020) Franca Valeri è un pilastro nel mondo dello spettacolo, attrice che ha impresso la sua firma nell’Olimpo dei grandi della recitazione. Donna dalla mille sfaccettature, compiuti i 99 anni ha ricevuto il primo David di Donatello alla carriera. Il ritratto dell’artista, tra set e vita privata, è ricco di declinazioni straordinarie. La biografia di Franca Valeri Dall’alto dei suoi 98 anni, nel 2018, Franca Valeri aveva dipinto la sua biografia con ironia ed entusiasmo. “Recitare mi manca tantissimo“, aveva detto, sintomo di una verve e di una passione per il palcoscenico che non l’hanno mai abbandonata. Nata il 31 luglio 1920 a Milano, all’anagrafe Franca Maria Norsa, ... Leggi su aciclico

pignafisherman : Mi dispiace tantissimo per franca valeri, ora controllo chi cazzo era - Kiarachanel88 : 1.. 100 .. 1000 volti e personaggi della immortale Franca Valeri.. Chissà come si divertirà la signorina snob lassù… - NewsMondo1 : Chi era Franca Valeri - PiiteS : In questo momento di cordoglio mi chiedo chi, fra i vassalli di Italia Viva, sarà designato a postare la foto con f… - psymonic : #31luglio 'Il coraggio di essere Franca' e Anna -