Chelsea, Pedro saluta: “Cinque anni meravigliosi, mi sono sentito a casa” (Di domenica 9 agosto 2020) “Dopo cinque anni meravigliosi, la mia esperienza al Chelsea volge al termine. Grazie mille alla società, allo staff tecnico e ai compagni di squadra che ho avuto e, ovviamente, ai tifosi: grazie per avermi accolto come membro di questa grande famiglia. sono stato molto felice qui, mi avete fatto sentire come a casa“. E’ così che Pedro saluta il Chelsea con un post sul suo profilo Instagram. L’attaccante spagnolo lascia i Blues, ringrazia e ripercorre la sua esperienza a Stamford Bridge durata cinque anni: “E’ stato un piacere e un onore giocare per questo club e vincere Premier League, Fa Cup ed Europa League, oltre a competere in uno dei migliori campionati di calcio del mondo. Ho fatto la scelta ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Chelsea #Pedro saluta i Blues ripercorrendo i cinque anni trascorsi a Stanford Bridge - MusticaG : Dopo #Pedro stamattina, è il turno di #Willian, che saluta il #Chelsea. #calciomercato - ItaSportPress : Pedro pronto ad un'altra avventura: 'Grazie Chelsea. Entusiasta per il mio futuro...' - - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??? #Pedro saluta il #Chelsea ?? Ora la #Roma ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - BombeDiVlad : ??? #Pedro saluta il #Chelsea ?? Ora la #Roma ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -