Chelsea, Pedro ai saluti: «Un onore giocare qui, ora inizia una nuova fase» – FOTO (Di domenica 9 agosto 2020) L’attaccante del Chelsea, Pedro Rodriguez, ha annunciato l’addio al club inglese attraverso il proprio profilo Instagram Pedro, attaccante del Chelsea, ha salutato il club inglese attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Il giocatore è ad un passo alla firma con la Roma. Ecco le parole scritte dall’ex giocatore del Barcellona: «Dopo cinque anni meravigliosi, la mia tappa al Chelsea volge al termine. Grazie mille ai dirigenti, agli allenatori e ai compagni di squadra che ho avuto e ovviamente ai tifosi: grazie per l’esperienza di essere stato un membro della vostra grande famiglia. Sono stato molto felice qui, mi avete fatto sentire come a casa. È stato un piacere e un onore giocare per questo club e vincere i titoli ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Pedro saluta il Chelsea: '5 anni meravigliosi, entusiasta della prossima fase della mia carriera'. Lo attende la Ro… - Fantacalcio : Pedro saluta il Chelsea: 'Un onore vincere qui'. Lo aspettano la Roma e il #Fantacalcio - andrea_pecchia : @_Pedro17_ saluta il @ChelseaFC: 'Entusiasta per la prossima avventura'. Daje Pedrito! #ASRoma #BuonaDomenica… - SETSUN4_RYU : RT @romanewseu: #Pedro saluta il #Chelsea: “Grazie di tutto, molto entusiasta per la prossima avventura” (FOTO) #ASRoma - romaforever_it : PEDRO saluta il Chelsea: 'Un onore giocare per questo club e vincere titoli' -