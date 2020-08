Chelsea, Havertz sempre più vicino: trasferimento da oltre 80 milioni (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo le ultime indiscrezioni di RMC Sport il Chelsea avrebbe trovato l’accordo con Havertz per un contratto quinquennale Kai Havertz si avvicina sempre di più al Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni di RMC Sport il club inglese avrebbe trovato un accordo con il giocatore per un contratto quinquennale ma non ancora quello con il Bayer Leverkusen. Saranno comunque cifre altissime quelle dell’affare per il jolly offensivo tedesco. Le richieste del Leverkusen sono di 100 milioni di euro, cifra che i blues vorrebbero ammorbidire ad 85. La sensazione è che ormai la trattativa sia comunque alle battute conclusive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

"Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, perché tropp ...

Si sogna la storia. Con la consapevolezza però che scriverla non sarà semplice. Il Bayer Leverkusen non vince titoli dal 1993, quando trionfò nella Coppa di Germania battendo in finale la squadra rise ...

