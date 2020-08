Champions League 2020/2021, primo turno eliminatorio: ecco tutte le sfide (Di domenica 9 agosto 2020) Sono state quest’oggi sorteggiate le gare del primo turno eliminatorio della Champions League 2020/2021. Il turno si svolgerà tra il 18 e il 19 agosto e avrà la formula già conosciuta, ossia quella della gara unica. Celtic e Stella Rossa da questo punto di vista saranno le big in questa prima frase. Di seguito tutte le partite sorteggiate. Ferencvaros (HUN) vs Djurgårdens (SWE) Celtic (SCO) vs KR Reykjavík (ISL) Legia Warszawa (POL) vs Vincente turno preliminare Sheriff (MDA) vs Fola Esch Connah’s Quay vs Sarajevo (BIH) Stella Rossa (SRB) vs Europa (GIB) Buducnost (MNE) vs Ludogorets (BUL) Ararat-Armenia (ARM) vs Omonia (CYP) Floriana (MLT) vs CFR Cluj (ROU) Maccabu ... Leggi su sportface

