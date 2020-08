“Certificato verde” in urbanistica, la nostra norma innovativa approvata in Sicilia (Di domenica 9 agosto 2020) Il “Certificato verde” in urbanistica è una novità assoluta nel panorama delle leggi in materia di “Governo del territorio” e rappresenta senza ombra di dubbio una soluzione innovativa che coniuga riduzione di consumo di suolo e rigenerazione urbana. La norma, targata MoVimento 5 Stelle, è stata approvata dall’Assemblea regionale Siciliana in via definitiva ieri sera, all’interno della Riforma dell’urbanistica. Ed oggi con orgoglio possiamo affermare, senza timore di smentita, che la Sicilia rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità, da esportare in tutte le altre regioni d’Italia. La proposta è stata sviluppata dal gruppo di lavoro coordinato da Giampiero Trizzino, ... Leggi su ilblogdellestelle

alfredo_ferdi : RT @M5S_Senato: “Certificato verde” in urbanistica, la nostra norma innovativa approvata in Sicilia - M5S_Senato : “Certificato verde” in urbanistica, la nostra norma innovativa approvata in Sicilia - M5S_Camera : “Certificato verde” in urbanistica, la nostra norma innovativa approvata in Sicilia - aperegina61 : Riforma urbanistica #Sicilia grazie a @sicilia5stelle -riduzione del consumo di suolo -rigenerazione urbana -certif… - Giancar70336148 : RT @gioatriz: M5S SICILIA - IL CERTIFICATO VERDE È LEGGE - UNA BELLISSIMA VITTORIA DEL MOVIMENTO #Orgoglio5Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : “Certificato verde” Migliori Ricambi Nespresso 2020 – Dopo 247 ore di ricerche e test DaySicilia