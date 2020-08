Caterina Balivo risponde a chi le dice che dovrebbe vergognarsi per le sue vacanze (Foto) (Di domenica 9 agosto 2020) Sono lunghe le vacanze di Caterina Balivo questa estate e c’è chi prova così tanta invidia da non sopportare di vederla felice e giocherellona sui social (Foto). La Balivo ha un bel po’ di tempo in più in questi mesi e così ha anche tempo per rispondere ai suoi follower ma più che dare attenzioni a chi le fa i complimenti risponde agli invidiosi. “Sei in ferie da 3 mesi ma non ti vergogni di pubblicare ca@@ate” le ha scritto una tra tanti che non ha gradito il simpatico video postato dalla conduttrice. 15 secondi di divertimento per la Balivo che si prende in giro da sola, ma tanta gioia non è andata giù a qualcuno. LA RISPOSTA DI Caterina ... Leggi su ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Caterina Balivo scopre i ‘reel’ di Instagram: “Non c’è niente di più erotico di…” | VIDEO - sscalcionapoli1 : Caterina Balivo: 'Grazie ragazzi, grazie Napoli' #BarcellonaNapoli #UCL #ForzaNapoliSempre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grazie ragazzi, grazie Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grazie ragazzi, grazie Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grazie ragazzi, grazie Napoli' -