Catania, sparatoria tra gruppi criminali: la situazione (Di domenica 9 agosto 2020) Sfiorata la tragedia ieri pomeriggio a Catania: due gruppi criminali sono arrivati alle armi, dando vita a una sparatoria. Immediato l’intervento dei carabinieri. sparatoria a Catania: nel quartiere Librino, come riporta Skytg24, due gruppi criminali hanno dato vita a una sparatoria, sfiorando la tragedia. Il tutto, da quanto si apprende, è avvenuto in via Grimaldi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Catania, sparatoria tra bande criminali: due morti e quattro feriti #catania - Agenzia_Italia : Sparatoria a Catania, due morti e quattro feriti - EugenioBerto70 : Sparatoria a Catania, 2 morti e 4 feriti - BinaryOptionEU : #Catania, sparatoria a Librino: 2 morti - retewebitalia : -

Ultime Notizie dalla rete : Catania sparatoria

Sparatoria con due morti e quattro feriti questa sera poco prima delle 20 a Catania nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi. L'inchiesta e' stata avviata dalla procura distrettuale di… Legg ...(PRIMAPRESS) - CATANIA - Due gruppi criminali si sono affrontati in una sparatoria come nel Far West in uno dei quartieri di Catania che non è nuovo a questi scontri: Librino in via Grimaldi. Coinvolt ...