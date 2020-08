Caso Viviana Parisi, continuano le ricerche per il piccolo Gioele. Per gli investigatori il figlio era con la donna (Di domenica 9 agosto 2020) Non si sono ancora fermate le ricerche di Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso il 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, il cui corpo è stato ritrovato ieri sera a Caronia, in provincia di Messina (Sicilia). Per gli investigatori il bimbo sarebbe stato in compagnia della madre quando, dopo aver fatto un piccolo incidente in galleria lungo l’autostrada Messina-Palermo, lei avrebbe lasciato la macchina in una piazzola dell’autostrada e avrebbe percorso circa un chilometro e mezzo a piedi nei boschi. Qui, in un modo ancora non chiaro per gli inquirenti, ha trovato la morte. Non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio Le piste da seguire sul tavolo degli agenti sono ancora tante. Non è escluso che Viviana sia stata uccisa nei ... Leggi su open.online

