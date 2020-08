Caso di meningite al San Martino di Genova: avvertita Asl per avviare la profilassi (Di domenica 9 agosto 2020) Un uomo di 59 anni, residente a Genova, è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino, con diagnosi da meningite meningococcica. Lo rende noto la struttura sanitaria. Il paziente, da quanto comunicato, si trova in discrete condizioni generali di salute, vigile e orientato. Come da prassi è stata avvertita la Asl di competenza per avviare la profilassi sui soggetti venuti a contatto con il paziente.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

