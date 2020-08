Caronia, trovato il corpo di Viviana Parisi. Continuano le ricerche del figlio Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi, Continuano le ricerche da parte delle forze dell’ordine del figlio Gioele, il bambino di 4 anni scomparso in Sicilia con la madre il 3 agosto dopo aver avuto un piccolo incidente in auto. Il corpo della donna è stato scoperto l’8 agosto nei boschi di Caronia, a 500 metri dall’autostrada in cui è avvenuto lo scontro. Gli investigatori stanno esaminando le videocamere e ascoltando i testimoni per capire cosa sia successo. Leggi su tg24.sky

Ultime Notizie dalla rete : Caronia trovato Il dramma di Viviana: suo il corpo nel bosco. E ora si cerca Gioele La Repubblica Trovato il cadavere della donna scomparsa. Si cerca il figlioletto

E’ di Viviana Parisi, la donna scomparsa da sei giorni assieme al figlioletto, il cadavere trovato tra le sterpaglie, sotto un albero, in una zona difficile da raggiungere a piedi e dove le ricerche, ...

Caso Viviana Parisi, il procuratore: «C’è un buco di 20 minuti, non è detto che il bambino fosse con lei»

Angelo Cavallo non esclude nessuna pista: «Probabilmente si è allontanata con l’aiuto di qualcuno. Io mi auguro che chiami e che lei e il figlio stiano bene» Il procuratore capo di Patti Angelo Cavall ...

