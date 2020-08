Caronia, trovato il corpo di Viviana Parisi. Continuano le ricerche del figlio Gioele (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi, Continuano le ricerche da parte delle forze dell’ordine del figlio Gioele, il bambino di 4 anni scomparso in Sicilia con la madre il 3 agosto dopo aver avuto un piccolo incidente in auto. Il corpo della donna è stato scoperto l’8 agosto nei boschi di Caronia, a 500 metri dall’autostrada in cui è avvenuto lo scontro. Gli investigatori ritengono che il piccolo fosse con la madre nel bosco e stanno esaminando le videocamere e ascoltando i testimoni per capire cosa sia successo. Per ora non escludono alcuna ipotesi, neppure l'omicidio. Sarà l’autopsia, hanno spiegato, a chiarire come sia morta la donna. Leggi su tg24.sky

