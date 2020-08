Caronia (Messina) – Ricerche senza sosta per il piccole Gioele: trovata la mamma senza vita (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguono le Ricerche del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj di 43 anni scomparsa con il piccolo da lunedì e trovata senza vita ieri pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine stanno setacciando tutta la zona per trovare il bambino di 4 anni di cui non … Leggi su periodicodaily

