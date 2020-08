Cantieri cultura, Franceschini: "103 milioni per 11 nuovi progetti". C'è il Parco archeologico di Sibari (Di domenica 9 agosto 2020) E’ di 103.630.501 euro il valore degli investimenti del Piano Strategico «Grandi progetti Beni culturali » varato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini... Leggi su feedpress.me

susi_pie : RT @_MiBACT: Palazzo Rivaldi a Roma al centro dei progetti strategici del #MiBACT | Cantieri della cultura, il ministro @dariofrance: 103 m… - _MiBACT : Il Parco urbano di Palazzo Tè a Mantova al centro dei progetti strategici del #MiBACT | Cantieri della cultura, il… - Jonas62712964 : RT @_MiBACT: Palazzo Rivaldi a Roma al centro dei progetti strategici del #MiBACT | Cantieri della cultura, il ministro @dariofrance: 103 m… - _MiBACT : Il complesso “Cà del Dutùr” a Monte Isola (BS) al centro dei progetti strategici del #MiBACT | Cantieri della cultu… - _MiBACT : Il Parco archeologico e @MuseoSibaritide di Sibari al centro delle politiche strategiche del #MiBACT | Cantieri del… -