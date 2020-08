Camera, 5 deputati hanno chiesto il bonus per le partite Iva. Di Maio: "Si dimettano" (Di lunedì 10 agosto 2020) partite Iva, ma anche deputati. Cinque persone che svolgono il lavoro a Montecitorio, tra cui ci sarebbe anche un conduttore tv, sarebbero riuscite a richiedere e ricevere il bonus di 600 euro mensili, poi elevato a 1.000, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per l'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Secondo alcune fonti, tre delle persone coinvolte sarebbero parlamentari della Lega, uno del M5s e uno di Italia Viva. "Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano", ha tuonato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "È una vergogna", ha aggiunto il presidente della Camera Roberto Fico. Parla di "vergogna" anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Mentre Matteo Salvini chiede la "sospensione immediata" ... Leggi su tg24.sky

andrea_cairo : @CarloCalenda Un altro miracolato modello Di Maio. Ex portaborse, Universita’ mai finita, Reddito 2017 13.500 euro… - ildongoli : RT @Cecco_Piantoni: +++ ULTIM'ORA : Alla Camera, 625 deputati rispondono indignati ai 5 furbetti del bonus INPS 'Perché non ci avete avvisa… - domenicoditell1 : RT @Cecco_Piantoni: +++ ULTIM'ORA : Alla Camera, 625 deputati rispondono indignati ai 5 furbetti del bonus INPS 'Perché non ci avete avvisa… - fefebaraonda : RT @Cecco_Piantoni: +++ ULTIM'ORA : Alla Camera, 625 deputati rispondono indignati ai 5 furbetti del bonus INPS 'Perché non ci avete avvisa… - albertob01 : RT @fabiorampelli: #bonus La min. Azzolina partecipa al concorso per dirigenti scolastici, deputati 5s presentano domanda per il concorso… -