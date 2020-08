Calciomercato serie B ultime news LIVE: Monza, occhi su Jajalo (Di domenica 9 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Domenica 9 agosto 10.55 Monza, occhi su Jajalo – I brianzoli – come si legge sul Corriere dello Sport – potrebbero tentare il gran colpo. Clicca qui per leggere la news completa 08.00 Salernitana, il futuro di Billong è un rebus – Il giocatore può lasciare i granata, ma tutto è ancora da decidere. A riportarlo è ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Rivoluzione #Juventus, dal #calciomercato #Kulusevski e tanti giovani - FantaMasterApp : 'Juventus, l’inizio di una nuova era: tutti i calciatori al passo d’addio' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Rivoluzione #Juventus, dal #calciomercato #Kulusevski e tanti giovani - milansette : L'ultima idea del Milan: Rebic in prestito per un altro anno - NotiziarioC : Giulianova, scelto il nuovo dt. Le ultime dal calciomercato -