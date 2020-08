Calciomercato Napoli, nuovo nome per la fascia sinistra: sondaggio per Reguilon, ma c’è un nodo da sciogliere… (Di domenica 9 agosto 2020) nuovo nome nel taccuino del ds azzurro Cristiano Giuntoli.Terminata ufficialmente la stagione, il Napoli è pronto a concentrarsi sul futuro, ed in particolare sul mercato. Tra le priorità del club partenopeo, quella di trovare un nuovo nome per la fascia sinistra in grado di difendere ed attaccare. Un'idea circolata nelle ultime ore è quella di Sergio Reguilon, esterno 23enne di proprietà del Real Madrid, appena rientrato dal prestito al Siviglia. Lo spagnolo, che corrisponderebbe perfettamente all'identikit stilato dalla dirigenza campana, può rappresentare l'alternativa giusta a Tsimikas: profilo che il club starebbe attualmente trattando con l'Olympiakos.Come evidenziato da "La Gazzetta dello Sport", tuttavia, ci ... Leggi su mediagol

Calciomercato Napoli: sondaggio per Sergio Reguilón

Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli avrebbe mosso i primi passi per Sergio Reguilón, terzino sinistro del Real Madrid ma in prestito secco al Siviglia. Il giocatore classe 1996, che tanto bene ...

