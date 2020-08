Calciomercato Lazio – Domani può essere il giorno di David Silva, spunta un nuovo nome per l’attacco (Di domenica 9 agosto 2020) Il mercato della Lazio sta entrando in una fase particolarmente calda, in tema con il mese corrente: il patron Lotito, assistito dal fedelissimo Igli Tare, è già all’opera per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il giorno di Silva La trattativa verso David Silva, principale obiettivo dei biancocelesti, procede in maniera sostenuta, con progressi che vanno avanti negli ultimi giorni, con l’ex Valencia che sembra aver sciolto definitivamente le riserve accettando la proposta ed il progetto tattico dei biancocelesti. Il Chino ha dato alla Lazio la propria preferenza nonostante le diverse offerte anche economicamente più vantaggiose, preferendo un progetto ambizioso come quello biancoceleste con il quale potrà confrontarsi con un ... Leggi su giornal

DiMarzio : Dalla guerra al sogno #Champions: la storia di #Muriqi, obiettivo della #Lazio - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, è #Muriqi l’obiettivo per l’attacco - tuttosport : #Lazio-#DavidSilva, in arrivo 'l'altro #Klose' ?? ?? - bhagyashpatil : RT @tuttosport: #Lazio-#DavidSilva, in arrivo 'l'altro #Klose' ?? ?? - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ?? #Lazio bisogna stringere per #Fares. La #Spal vuole chiudere e il #Cagliari è pronto ad approfittare di eventuali impass… -