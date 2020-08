Calciomercato: Dragovic, c'è il Bologna. Pereyra vicino al ritorno in A (Di domenica 9 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Pall_Gonfiato : #Bologna, per la difesa fari puntati in #Germania: si pensa a #Dragovic e #Sanè - luca_nigro : #Bologna, per la difesa fari puntati in #Germania: si pensa a #Dragovic e #Sanè #Calciomercato #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Dragovic Calciomercato: Dragovic, c'è il Bologna. Pereyra vicino al ritorno in A La Gazzetta dello Sport Hickey e Supryaga: i nuovi obiettivi del Bologna di Mihajlovic

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha concluso la stagione al dodicesimo posto in classifica raggiungendo una salvezza tutto sommato tranquilla. Il tecnico serbo ha più volte posto l’accento sull’ulterio ...

Bologna, pressing su Hickey: obiettivo Dragovic

Il Bologna si prepara per la prossima Serie A. Il calciomercato entra nel vivo per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Corriere di Bologna, i dirigenti rossoblù starebbero per ...

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha concluso la stagione al dodicesimo posto in classifica raggiungendo una salvezza tutto sommato tranquilla. Il tecnico serbo ha più volte posto l’accento sull’ulterio ...Il Bologna si prepara per la prossima Serie A. Il calciomercato entra nel vivo per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Corriere di Bologna, i dirigenti rossoblù starebbero per ...