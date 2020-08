Calciomercato Crotone – Obiettivo centravanti chi sarà? (Di domenica 9 agosto 2020) Il Crotone per la prossima stagione è intenzionata a fare sul serio, infatti è alla ricerca di nuovi giocatori per consegnare a Stroppa una squadra adeguata per la nuova categoria e naturalmente fare bene. Il Crotone ha puntato Marko Pjaca, di proprietà della Juventus, di rientro dall’Anderlecht dopo sei mesi di prestito. I rapporti tra le due dirigenze sono ottimi e il club bianconero lo darebbe volentieri con la formula del prestito secco. Altro Obiettivo dichiarato dallo stesso presidente del Crotone Gianni Vrenna è Emmanuel Rivière, attaccante del Cosenza. Il calciatore francese ora si starebbe guardando attorno per rilanciare la sua carriera, l’attaccante ha 33 anni, e il Crotone potrebbe essere una destinazione gradita visto il salto di ... Leggi su giornal

