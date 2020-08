Calciomercato Bologna – Sabatini alla carica per Dragovic – Si segue sempre Hickey (Di domenica 9 agosto 2020) Il Calciomercato Bologna inizia a prendere forma sotto la guida e l’esperienza di Sabatini. Il ds sta cercando di convincere il Bayer Leverkusen a cedere Dragovic, ma non molla nemmeno la presa per Hickey. La situazione Dragovic Il Bologna punta ad un elemento del Bayer Leverkusen e cioè Aleksandar Dragovic. L’austriaco classe ’91 era già stato seguito da Sabatini nel 2017 quando era all’Inter, ora è ritornato alla carica. Dragovic può portare in squadra l’esperienza chiesta da Mihajlovic, in più è duttile perchè gioca sia da centrale di difesa che da mediano. Sarebbe un ottimo colpo per il ... Leggi su giornal

CatAugelli : RT @calciomercatoit: ?? #Roma - #Sabatini ds? Arriva la smentita: 'Impegnato con tutto me stesso con #Bologna e #MontrealImpact' ?? #CMITmerc… - Dalla_SerieA : Calciomercato: Dragovic, c'è il Bologna. Pereyra vicino al ritorno in A - - calciomercatoit : ?? #Roma - #Sabatini ds? Arriva la smentita: 'Impegnato con tutto me stesso con #Bologna e #MontrealImpact' ??… - mirkocalemme : #Sabatini: 'Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel proget… - VanishingDory : RT @ProfidiAndrea: ?? #Torregrossa, la fila e tre offerte. La certezza per il #fantacalcio 20/21 ?? C'è la fila per Ernesto Torregrossa. #Gaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Calciomercato: Dragovic, c'è il Bologna. Pereyra vicino al ritorno in A La Gazzetta dello Sport BOLOGNA - Sabatini: "Pur amando molto la piazza romana e i suoi tifosi, non intendo spostare la mia attenzione dal Bologna"

Nessuna intenzione di lasciare il Bologna e i Montreal Impact per sposare il nuovo corso della Roma targato Friedkin. A garantirlo e' il direttore tecnico del club emiliano e di quello canadese, Walte ...

Calciomercato Roma, Sabatini si defila ufficialmente

Si è parlato tanto di un suo possibile ritorno a Roma in queste settimane, soprattutto con l’arrivo di Friedkin, ma Walter Sabatini non sembra per niente intenzionato, almeno per il momento, a tornare ...

Nessuna intenzione di lasciare il Bologna e i Montreal Impact per sposare il nuovo corso della Roma targato Friedkin. A garantirlo e' il direttore tecnico del club emiliano e di quello canadese, Walte ...Si è parlato tanto di un suo possibile ritorno a Roma in queste settimane, soprattutto con l’arrivo di Friedkin, ma Walter Sabatini non sembra per niente intenzionato, almeno per il momento, a tornare ...