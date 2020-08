Calcio:Chiellini prova a trovare un senso,'ma forse non c'è' (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 09 AGO - "Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso". Giorgio Chiellini affida ai social le riflessioni sulla stagione della Juventus, che ... Leggi su corrieredellosport

