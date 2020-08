Cagliari: ritiro precampionato tutto in Sardegna (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - Cagliari, 09 AGO - Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini la preparazione precampionato del Cagliari in vista della stagione 2020-21. Il ritrovo è fissato per il pomeriggio di ... Leggi su corrieredellosport

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Il programma del ritiro precampionato in Sardegna - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Il programma del ritiro precampionato in Sardegna - napolimagazine : CAGLIARI - Il programma del ritiro precampionato in Sardegna - Dalla_SerieA : Cagliari, raduno fissato il 18 agosto. Poi il ritiro tra Aritzo e Assemini - - sportli26181512 : #Cagliari, raduno fissato il 18 agosto. Poi il ritiro tra Aritzo e Assemini: Dopo il ritrovo i rossoblù si spostera… -