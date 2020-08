Bradley Cooper e Jennifer Garner beccati insieme a Malibu (Di domenica 9 agosto 2020) Sono stati beccati insieme a Malibù Bradley Cooper e Jennifer Garner, molti si chiedono se stanno insieme o sono solo amici Cosa ci fanno insieme a Malibù Bradley Cooper e Jennifer Garner? sono in molti a chiederselo, ma nessuno ha saputo dare una risposta certa. Famosi e bellissimi, sono stati avvistati e ripresi mentre erano in spiaggia. Il dubbio se stanno insieme è dato da certi atteggiamenti della coppia, ma non vi è nulla di ufficiale. Il gossip arriva da oltreoceano è già sta facendo impazzire il web. L’indiscrezione è stata lanciata dal sito di gossip americano TMZ. E’ stato proprio il sito a scovare i ... Leggi su kontrokultura

agntfisher : perla delle 22.43: @GliocchidiBusch che confonde bradley cooper per bradley james e io subito 'ALLORA SE BRADLEY CO… - monicandsugar : RT @_DAGOSPIA_: CHE CI FANNO IN SPIAGGIA A MALIBU JENNIFER GARNER, BRADLEY COOPER E LA FIGLIA DI 4 ANNI DELL’ATTORE? - infoitcultura : Bradley Cooper e Jennifer Garner «complici» in spiaggia a Malibù - _DAGOSPIA_ : CHE CI FANNO IN SPIAGGIA A MALIBU JENNIFER GARNER, BRADLEY COOPER E LA FIGLIA DI 4 ANNI DELL’ATTORE?… - infoitcultura : Jennifer Garner, Bradley Cooper e il fascino degli uomini complicati: chi non è mai stata «crocerossina»? -