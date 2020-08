Borussia Dortmund, 10 milioni per convincere Sancho a… restare (Di domenica 9 agosto 2020) Il Manchester United, e non solo, spinge per Jadon Sancho. L'esterno d'attacco del Borussia Dortmund piace ai Red Devils che sarebbero pronto a sborsare grandi cifre, anche se non esattamente quelle richieste dai vice campioni di Germania. La volontà del calciatore sembra essere quella di andare in Premier League ma forse, qualcosa potrebbe cambiare.Sancho: il Borussia Dortmund pensa a maxi ingaggiocaption id="attachment 919315" align="alignnone" width="804" Borussia Dortmund (getty images)/captionBen 4 milioni di euro in più di stipendio. Sarebbe questa la mossa del Borussia Dortmund per convincere il talento inglese a restare in Germania. Stando a quanto ... Leggi su itasportpress

