Bonus per i parlamentari, tre della Lega, uno del Movimento ed uno di Italia Viva (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo la rivelazione dei cinque deputati – e un conduttore televisivo – che avrebbero ricevuto il Bonus Covid di 600 euro all’Inps – diventato 1.000- fatta da Giovanna Vitale su La Repubblica, è caccia grossa ai nomi dei cinque campioni di solidarietà. La giornalista di Repubblica che ha aperto il caso dei Bonus in … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - riotta : Il problema italiano non è risolvibile con un pizzico di Bonus a destra e manca. Siamo una nazione in declino da de… - carlosibilia : Queste sono le cose che mi fanno davvero arrabbiare! È ridicolo che qualche parlamentare abbia anche solo pensato d… - Claudia78jl : RT @michele_geraci: Cerchiamo di parlare di cose importanti per il nostro paese, che dite va in trend? Quanto fa 28+36+130?? E' il valore… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Indignazione unanime e molte polemiche per le indiscrezioni su 5 deputati che hanno richiesto il bonus pandemia da 600 euro pre… -