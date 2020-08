Bonus partita Iva, ecco come i 5 deputati hanno ottenuto i 600 euro (Di domenica 9 agosto 2020) La bufera politica è in pieno svolgimento, ma ci si chiede come 5 deputati - ognuno con uno stipendio lordo di quasi 13mila euro netti - abbiano potuto ottenere i 600 euro, poi elevati a 1.000, del ... Leggi su quotidiano

