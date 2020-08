Bonus partita Iva, ecco chi sono i furbetti: tre su cinque sono della Lega (Di domenica 9 agosto 2020) sono state rese note le appartenenze di partito dei deputati che hanno richiesto il Bonus da 600 euro. Gli altri due che lo hanno ottenuto fanno parte rispettivamente di Movimento 5 Stelle e Italia Viva. sono state svelate le provenienze politiche dei cosiddetti “furbetti del Bonus“. Si tratta dei cinque deputati che, in piena emergenza … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - eziomauro : I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva | Rep - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - cinnamon1962 : RT @Miti_Vigliero: Ora esigo sapere i nomi I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Nonostante l’indennità da deputati (12… - fondamentalisti : RT @cosimoamato_: Ok #FuoriINomi di chi ha preso il bonus partita IVA, ma intanto abbiamo già i nomi di chi non ha pensato di porre un limi… -