Bonus casalinghe nel Decreto di Agosto: cos'è e che cosa si potrà fare (Di domenica 9 agosto 2020) Nel novo Decreto legge, ci sarà anche un Bonus per le casalinghe. Una notizia che ha molto interessato migliaia di donne che in queste ore si chiedono in che cosa consisterà il Bonus previsto dal nuovo Decreto legge. Saranno 3 i milioni investiti in questo Bonus ma è bene subito precisare una cosa: non si tratta di denaro che le casalinghe riceveranno per essere speso in modo autonomo e a proprio piacimento, ma di possibilità di corsi di formazione e opportunità culturali, come ha spiegato la ministra Elena Bonetti. Si tratta proprio di un fondo, per la formazione delle casalinghe. Bonus casalinghe NEL NUOVO Decreto LEGGE DI ...

