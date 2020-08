Bonus 600 euro: lo hanno chiesto 5 deputati. Di Maio, restituiscano il bonus e si dimettano (Di domenica 9 agosto 2020) Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano, se in corpo gli è rimasto ancora un briciolo di pudore, dice Di Maio, specificando che non in importa di quale forza politica siano Leggi su firenzepost

luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - carlosibilia : Queste sono le cose che mi fanno davvero arrabbiare! È ridicolo che qualche parlamentare abbia anche solo pensato d… - salvosottile : I 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro pur guadagnando 12 mila euro al mese sono inqualificabili… - gi_messina : RT @luigidimaio: 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iv… - paoloNPI : RT @luigidimaio: 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iv… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Lo stipendio da 12mila euro non basta: cinque deputati hanno preso il bonus 600 euro Il Fatto Quotidiano Bonus partite Iva da 600 euro, 5 parlamentari lo hanno preso. E’ bufera: “Si dimettano, una vergogna”

Bonus 600 euro, cinque deputati lo hanno chiesto all’Inps. A svelarlo è il quotidiano La Repubblica. Bonus 600 euro mensili è stato poi poi elevato a 1000 e previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio ...

Inps: Fornaro (Leu), senza vergogna i cinque parlamentari con bonus 600 euro

Roma, 09 ago 15:05 - (Agenzia Nova) - Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, osserva che "i cinque parlamentari che avrebbero richiesto e ottenuto il bonus dei 600 euro per le ...

Bonus 600 euro, cinque deputati lo hanno chiesto all’Inps. A svelarlo è il quotidiano La Repubblica. Bonus 600 euro mensili è stato poi poi elevato a 1000 e previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio ...Roma, 09 ago 15:05 - (Agenzia Nova) - Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, osserva che "i cinque parlamentari che avrebbero richiesto e ottenuto il bonus dei 600 euro per le ...