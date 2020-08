Bonus 600 euro, i partiti dei cinque parlamentari che l’hanno riscosso (Di domenica 9 agosto 2020) Il Bonus dei 600 euro incassato dai cinque parlamentari continua a creare imbarazzo e scalpore: i partiti di appartenenza dei politici Il Bonus dei 600 euro incassato dai cinque parlamentari ha creato molto scalpore ed imbarazzo all’interno delle mura di Montecitorio. Indignazione da parte degli stessi deputati e dei cittadini ancora in difficoltà in questione periodo post Covid, alle prese con la cassa integrazione non ancora arrivata e con i Bonus non tutti erogati. Chiedere ed ottenere il Bonus da 600 euro per le partite Iva è sembrato inopportuno da parte di chi guadagna 12.000 euro netti al mese. A scoperchiare il vaso di ... Leggi su bloglive

luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - salvosottile : I 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro pur guadagnando 12 mila euro al mese sono inqualificabili… - nardozza_g : RT @nadiarizzo1210: Pare che nella vicenda siano coinvolti circa duemila politici, tra assessori regionali, consiglieri, sindaci, governato… - __barbarella__ : RT @GabrieleIuvina1: Ricordo che all'epoca il bonus di 600 euro veniva erogato a tutti. Non c'erano né controlli sull'Isee né su eventuali… -