Bonus 600 euro anche per cinque deputati e per un noto personaggio tv (Di domenica 9 agosto 2020) Bonus 600 euro anche per cinque deputati che sono titolari di Partita Iva. Lo fa sapere la Direzione centrale Antifrode dell'Inps Bonus 600 euro anche per cinque deputati che sono titolari di Partita Iva. Nulla di illegale, ma che dei parlamentari abbiano richiesto e ottenuto il Bonus, nonostante le alte cifre guadagnante in Parlamento, pone un problema di natura morale e lascia qualche dubbio sulla correttezza etica. Il tutto è emerso grazie alla Direzione centrale Antifrode Anticorruzione e Trasparenza, una sezione dell'Inps, che ha dato notizia del fatto, riportata da Repubblica. Tutti i possessori di Partita Iva, liberi professionisti e Co. Co. Co. potevano far

